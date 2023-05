Legenda toruńskiego sportu będzie miała nowy grób. Ceremonia odbędzie się 12 maja na cmentarzu św. Jerzego

- Wysłaliśmy zaproszenia do prezesów wszystkich klubów, które nam pomogły, oraz do AZS-u Poznań, bo Józef Stogowski był związany także z tym klubem. Zaproszenie trafiło także do Polskiego Komitetu Olimpijskiego i już otrzymaliśmy potwierdzenie, że przyślą delegację. Ponadto poprosiliśmy komendanta Garnizonu Toruń o asystę wojskową, gdyż Stogowski był weteranem I wojny światowej i kawalerem orderu Virtuti Militari. Naturalnie obecni będą też prezydent Michał Zaleski i marszałek Piotr Całbecki - wylicza zaproszonych gości Michał Gordon.