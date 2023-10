Bary mleczne w Toruniu. Youtuber: "Tutaj zjesz najtańszego schabowego!"

Dwójka znanych internetowych twórców w ostatnim czasie odwiedziła Toruń i sprawdziła jedzenie w tutejszych czterech barach mlecznych. Części z lokali się dostało, inne pozytywnie zaskoczyły. - Takie miejsca należy pielęgnować - ocenił jeden z youtuberów toruński bar.

Obejrzyj wideo: Nudzisz się w Toruniu? CSW zaprasza na wakacyjne wycieczki tematyczne!

Youtuberzy w Toruniu

O tym, że jeżdżenie po kraju i ocenianie knajp to jeden z najbardziej sprawdzonych sposobów na rozpoznawalność, wiadomo przynajmniej od czasów, kiedy w Wielkiej Brytanii furorę robił program słynnego Gordona Ramseya "Kitchen nightmares", czyli "Kuchenne koszmary". W trakcie serialu kucharz jeździł po kraju i zmieniał oblicze zapuszczonych lokali. W Polsce ogromną popularność zyskał, inspirowany programem Ramsaya, show Magdy Gessler "Kuchenne rewolucje". Od kilku lat setki tysiące wyświetleń zyskują z kolei materiały, w których jedzenie testują youtuberzy.

Youtuber w toruńskim barze "Panda"

Jednym z bardziej znanych internetowych twórców, dzielących się swoimi wrażeniami kulinarnymi jest "MrKrycha", czyli Krystian Sawicki. W serwisie YouTube ma ponad 620 000 subskrybentów, a jego nagrania mają dziesiątki tysięcy wyświetleń.

Sawicki regularnie odwiedza Toruń. Był m.in. w "Planeta Kebab", "Długiej Bule" czy "Musztardzie". 10 października youtuber opublikował film z baru "Panda" na ul. Mickiewicza. Każdy miłośnik taniego i niezłego schabowego doskonale zna ten adres w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Zestaw z kotletem i dodatkami można tu zjeść za mniej niż 20 zł, co chociażby na starówce jest niemożliwe.

- Jaki tam panuje niesamowity klimat: wchodzi się do ciemnego korytarza, a następnie naszym oczom ukazują się drewniane stoły, krzesła, no i oczywiście te ceny - opowiada "MrKrycha" na nagraniu i przystępuje do oceny schabowego: - Wygląda na całkiem spory kotlet, panierka nie jest jakoś gruba, jest on dosyć ciężki. Mam wrażenie, że waży więcej niż 100 gramów. Moim zdaniem jest dobrze doprawiony, nie jest mdły i ociekający tłuszczem - ocenia.

Za schabowego z frytkami i surówką w "Pandzie" zapłacimy 17,90 zł. "Tak dobrze ukryty bar, że nawet inflacja go nie znalazła" - żartują internauci. W działającym od 30 lat barze przy Mickiewicza byliśmy całkiem niedawno, żeby zapytać właścicieli, jak udaje im się utrzymywać takie ceny.

- Utrzymujemy je, żeby więcej sprzedać i mieć klientów – wyjaśnia Hanna Fiałkowska, właścicielka "Pandy" . – Ceny nam się opłacają, bo studenci czy pracownicy z okolicy chętnie nas odwiedzają. Nie narzekamy na brak klientów.

Obiady w barze na Bydgoskim przygotowuje m.in. mąż pani Hanny, od lat jest to rodzinny interes, co chwali youtuber w swoim filmie. - To bardzo ciekawe miejsce na kulinarnej mapie Torunia, gdzie zjecie najtańszego schabowego w Polsce. Jest dobrze, smacznie, tanio. Takie miejsca należy pielęgnować i kultywować ich długoletnią tradycję - podsumował Sawicki.

Youtuberzy sprawdzają toruńską gastronomię

W trakcie wakacji Toruń odwiedził inny znany youtuber - Szymon Nyczke, tworzący pod pseudonimem "Książulo". Twórca może pochwalić się liczbą 671 subskrybentów na YouTube i niemal 200 tysiącami obserwujących w mediach społecznościowych. Twórca odwiedził trzy bary mleczne w mieście: "Małgośkę", "Pod Arkadami" i "Pulpet".

- Jak na bar mleczny, jest drogo - ocenił pierwszy z nich. - Ceny blisko tych restauracyjnych. Jest do zjedzenia, ceny trochę duże, ale wróciłbym na schabowego - podsumował.

Oprócz kotleta youtuber ocenił zupę pomidorową i naleśniki z serem. - Zupa się nie broni. Makaron jest rozgotowany, sama zupa jest dosyć wodnista i nie idzie za nią pełnia smaku. A kosztuje 11 zł - krytykuje "Książulo". - Może znowu inflacja wystrzeliła. Jest ok, do zjedzenia, ale jak na 11 zł, to uważam, że jest kiepsko. Taki sam zestaw "Książulo" zrecenzował w barze "Pod Arkadami". - Jest tu bardziej babcino niż w "Małgośce". Ale te ceny... - komentuje na filmie. - Konsystencja jest fajna: mięciuteńki - mówi o naleśnikach. - Bardzo delikatne ciasto, wręcz się rozpływa, czujecie tak naprawdę tylko ser. Na naleśniki zdecydowanie bym wrócił tutaj - chwali youtuber i za moment ocenia zapiekankę z okienka "Pod Arkadami": - Bardzo chrupiąca, duża warstwa sera i pieczarek.

Youtuber odwiedził jeszcze bar "Pulpet" na Gagarina, gdzie skrytykował pomidorową i mizerię. Na plus zaliczył z kolei tamtejsze ceny. - W tych wszystkich barach mlecznych nie jest tanio. Ten jest najtańszy, ale niestety odbiega. Pomidorowa i mizeria są do zmiany, schabowy jest ok, ale za tłusty - podsumował.