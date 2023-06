Masz konto w PKO? Wielkie zmiany od czerwca! Jesteś klientem tego banku? Zwróć uwagę na te zmiany!

Od pierwszego czerwca weszły w życie konkretne zmiany w PKO BP! Co dokładnie się zmieniło?

Początek czerwca wiąże się z dużymi zmianami w PKO BP. Zmienił się regulamin kont bankowych, a przede wszystkim obowiązują nowe tabele prowizji i opłat. Na co warto zwrócić uwagę?

Zobacz wideo: Tak wyglądają teraz kontrole zwolnień lekarskich. Oni są na celowniku ZUS

PKO BP - zmiana regulaminu

Zapowiedzi zmian bank przekazywał klientom już od dłuższego czasu. Jednak to 1 czerwca 2023 roku weszły w życie najpoważniejsze zmiany i regulacje. Bank PKO ustanowił za najważniejszy rachunek PKO Konto za Zero. Wiele kont zostało zastąpione tym jednym. Czy jest faktycznie takie "za zero"?

Konto za zero - ile kosztuje?

Wbrew pozorom nazwa może być myląca. Konto za Zero sugeruje, że nie trzeba nic dopłacać do jego prowadzenia. W praktyce jednak karta do konta kosztuje 10 złotych - nie płacimy tego, jeśli w miesiącu wykonamy przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych za pomocą karty lub BLIK-a. Wtedy też koszt ten zostaje zrekompensowany.

Zmiany kont PKO BP - pogorszenie warunków?

W przypadku niektórych kont będą istotne zmiany. Z pewnością pogorszeniu ulegną warunki korzystania z Konta Ulubionego. Do końca maja posiadacze konta mogli za darmo korzystać z bankomatów krajowych. Teraz konto zmieniło się w Konto za Zero, gdzie tylko pierwsza wypłata w oddziale i agencji jest darmowa - każda kolejna kosztuje 10 złotych. Bezpłatne są wypłaty BLIKIEM.

Znika również PKO Konto Pierwsze - zmienia się w Konto dla Młodych. Opłaty to 0 złotych, również jest zwolnienie z opłaty za kartę przy 2 transakcją kartą lub BLIKIEM. Jeśli tego klient nie zrobi, musi zapłacić 5 zł.

Opłaty i prowizje w PKO BP - zmiany

Poważne zmiany widoczne są w tabeli opłat i prowizji. Przede wszystkim można znaleźć tam pewne opłaty, które nie są tak oczywiste. Korzystając z kart kredytowych klienci PKO BP, mogą zapłacić od 10 do 50 złotych. Kiedy ma to miejsce? Przede wszystkim wtedy, gdy klienci nie wykonają konkretnej liczby operacji. Opłaty za obce bankomaty wynoszą 10 złotych - jeśli wypłacamy pieniądze tradycyjnie. Nie zapłacimy niczego, jeśli skorzystamy z BLIKU.

Posiadacze Przejrzystej Karty Kredytowej muszą wykonać transakcje za minimum 600 złotych miesięcznie, aby uniknąć kart za kartę.

Lokata urodzinowa IKO

Od 1 czerwca w ofercie PKO BP pojawiła się 6-miesięczna Lokata urodzinowa IKO. Posiadacze konta indywidualnego mogą założyć taką lokatę - w przypadku kont wspólnych prawo takie ma tylko jedna osoba. Wpłacić można od 1 tysiąca aż do 50 tysięcy złotych. W skali roku można zyskać 10% (na przewidziane 6 miesięcy wychodzi oczywiście mniej).

Cyberbezpieczeństwo - wydatki wymuszają podwyżki

Dlaczego dochodzi do takich podwyżek i zmian opłat? Zdaniem banków rosną koszty operacyjne. Jak biznesinfo podaje za legaartis, koszta te dotyczą wydatków na IT i zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Zwiększają się opłaty pracownicze oraz konieczność inwestowania. Jest to również powiązane z rosnącą cyfryzacją działań bankowych. Żródło: Biznesinfo.pl [Dostęp: 02.06.2023r.]