Masz takie objawy? To wynik niedoboru potasu i sodu. Tak to wpływa na Twoje ciało!

Sód i potas to dwa ważne dla naszego organizmu mikroelementy. Ich niedobór ma znaczący wpływ na jego funkcjonowanie. Nieleczony niedobór potasu może powodować wiele problemów zdrowotnych. Z kolei niedobór sodu może spowodować marskość wątroby, niewydolność serca. To tylko niektóre z możliwych powikłań spowodowanych niewystarczającą ilością sodu i potasu w organizmie.

Zarówno potas jak i sód są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Działają odwrotnie: im więcej sodu (neutralny atom) w organizmie, tym mniej potasu. I odwrotnie: im więcej potasu, tym mniej sodu.

Rola sodu

Sód w organizmie odpowiada za regulację ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych przede wszystkim krwi. Reguluje też właściwe napięcie mięśniowe. Nieodpowiednie parametry poziomu sodu mogą doprowadzić do zaburzeń pracy serca, nadmiernej potliwości, problemów w przewodzeniu impulsów nerwowych, a nawet do obrzęku mózgu.

Niedobór sodu może spowodować wiele groźnych chorób m.in. marskość wątroby, niewydolność serca. Nadmiar sodu równiez nie jest korzystny i wywołuje nadmierne pocenie, może zwiększać ryzyko rozwoju raka żołądka. Jak w wielu innych przypadkach także i tu mamy do czynienia z problemami z właściwym poziomem sodu. Najczęstsza przyczyną są złe nawyki żywieniowe i nieodpowiednia dieta.

Niedobór sodu

Czym jest spowodowany niedobór sodu? Jedna z przyczyn jest nadmierne nawodnienie, czyli zbyt duża ilości wody w stosunku do stężenia sodu. Osoby o wysokiej potliwości, które tracą duże ilości wody, również mogą cierpieć na niedobór sodu.

Niedoboru sodu nie należy lekceważyć, bo może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Zaliczają się do nich m.in. zaburzenia koncentracji i zaburzenia funkcji poznawczych, ale też nadmierna senność czy nudności. Pojawiają się nudności i wymioty, a także zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Mogą występować również bóle głowy i zawroty głowy, senność, schorzenia układu sercowo-naczyniowego, niskie ciśnienie krwi, niedoczynność tarczycy. Są to objawy, które trudno powiązać z obniżonym poziomem pierwiastku.

Hiponatremia - kiedy występuje?

Hiponatremia to stan, w którym stężenie sodu w organizmie spada poniżej 140 mg/l. U osób, u których stan sodu w organizmie wynosi od 130 do 135 mg/l obserwuje się łagodną hiponatremię albo inaczej hiponatremię umiarkowaną. U osób, u których występuje ciężka hiponatremia stan sodu spada poniżej 125 mg/l.

Hiponatremia jest niebezpiecznym stanem, którego nie wolno lekceważyć, bo może nawet doprowadzić do śmierci.

Przy niedoborach sodu wskazane jest również sprawdzenie poziomu potasu, który w takiej sytuacji często również jest zbyt niski.

Nadmiar sodu w organizmie – przyczyny