Maszynownia naprawiona, toruński Tor-Tor w weekend będzie już czynny

- Serwisant z Finlandii przyleciał w niedzielę po południu - mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Wasilkiewicz. - Na szczęście awaria okazała się niegroźna. Diagnostyka i naprawa zajęły praktycznie półtora dnia. We wtorek już mogliśmy ponownie zamrażać tafle. To dość skomplikowany proces, lód nakłada się warstwami i trwa to kilka dni, ale jesteśmy już bliżej niż dalej. W sobotę, najpóźniej w niedzielę obiekt powinien być gotowy do użytku. Można powiedzieć, że "uciekł" nam tylko tydzień.