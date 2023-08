Mężczyzna ranny po wybuchu w Chełmży trafił na oddział oparzeniowy do Poznania

Do wybuchu doszło w czwartek (10 sierpnia) w budynku jednorodzinnym, zamieszkałym przez ośmioro chełmżan. To obiekt z cegły, który ma ponad sto lat. Zawaliła się druga kondygnacja, podobnie jak część pierwszej. W czasie wypadku w domu przebywały trzy osoby. Jedna nie odniosła większych obrażeń, niestety, dwie, kobietę i mężczyznę, trzeba było odwieźć do szpitali.

- Kobieta trafiła w stanie ciężkim, ale stabilnym, do naszego szpitala w Chełmży - mówi burmistrz miasta Jerzy Czerwiński. - Mężczyznę odwieziono do Torunia, skąd z kolei przetransportowano go na oddział oparzeniowy do Poznania. Nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć więcej o rokowaniach medycznych. Wszyscy mamy nadzieję, że ich ciężki stan będzie się tylko poprawiał.