Mieszkańcy Diecezji Toruńskiej przygotowują się do pielgrzymki na Jasną Górę

- Trzeba zrozumieć czym jest Diecezja Toruńska - to konkretny obszar, który obejmuje konkretne miejscowości na terenie dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. To właśnie z tego terenu tworzą się i wychodzą poszczególne grupy pielgrzymkowe. Na terenie naszej diecezji mamy ich 9 i każda z nich ma konkretną nazwę i kolor, aby łatwiej można było identyfikować daną wspólnotę – tłumaczy ks. Surdykowski.

Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej. Grupy mają kolory

Tak wyglądały toruńskie pielgrzymki w poprzednich latach:

Warto podkreślić, że każda z nich ma swojego księdza, który za nią odpowiada oraz własną specyfikę i klimat. Do tego każda z grup wychodzi do Częstochowy w swoim czasie (zależnie od długości dystansu do pokonania). Dla przykładu, ta z Torunia wyrusza 4 sierpnia po mszy świętej o godz. 6 rano w kościele katedralnym. Na banerach oraz plakatach możemy znaleźć informacje, że pielgrzymka diecezjalna rozpoczyna się 1 sierpnia i trwa do 12 sierpnia. Uwarunkowane jest to tym, że pierwsza z grup Diecezji Toruńskiej (tj. Ziemia Lubawska-Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie) wyrusza na pielgrzymi szlak 1 sierpnia.