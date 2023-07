Można pomóc toruńskiemu schronisku oddając niepotrzebne ubrania

- Mamy jedną, wielką prośbę: prosimy o rozsądne wrzucanie rzeczy do tych koszy, to nie jest śmietnik, to jest szansa na "drugie życie" dla czegoś, czego sami już nie będziecie nosić. Coś, co może posłużyć dalej, znaleźć nowe zastosowanie. Uszanujmy to - apelują w toruńskim schronisku.