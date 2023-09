Myśliwi świętowali w Toruniu 100-lecie zjednoczenia polskiego łowiectwa

Obchody przygotowali działacze okręgu toruńskiego Polskiego Związku Łowieckiego. Nawiązują one do wydarzenia z 1923 roku, gdy myśliwi zrzeszeni w pierwszych towarzystwach łowieckich na ziemiach polskich podpisali w Warszawie akt, na mocy którego powstał Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich. W 1936 roku zmienił on nazwę na Polski Związek Łowiecki.