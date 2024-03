Na toruńskiej starówce powstają pierwsze ogródki gastronomiczne

Ogródki w Toruniu mogą funkcjonować od 15 marca do 15 listopada, najwięcej jest ich oczywiście w okresie letnim. Cieszą się one ogromną popularnością wśród torunian i turystów. Szczególnie w weekendy trudno znaleźć w nich wolne miejsce. Przy okazji są źródłem dochodu dla miasta.

W Biurze Toruńskiego Centrum Miasta szacują, że w tym sezonie w obrębie starówki może stanąć nawet 90 ogródków gastronomicznych. To podobna liczba w porównaniu z poprzednimi latami. Ogródki znajdą się na Rynku Staromiejskim, Rynku Nowomiejskim, ulicach: Szerokiej, Królowej Jadwigi, Różanej, Panny Marii, Wielkie Garbary (do skrzyżowania z ul. Ślusarską), Łaziennej (do skrzyżowania z ul. Kopernika), Żeglarskiej (do skrzyżowania z ul. Kopernika), Ducha Św. (do skrzyżowania z ul. Kopernika), Kopernika (odcinek od ul. Ducha do ul. Żeglarskiej), Szewskiej, Szczytnej, Podmurnej oraz Moście Paulińskim.