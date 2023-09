Na trasę staromostową i remont ulicy Sportowej jeszcze trochę poczekamy

Na szybkie rozwiązanie problemu jednak nie ma co liczyć. W tegorocznym budżecie Torunia pieniędzy na to nie ma.

Przejazd trasą staromostową i ulicą Sportową na odcinku między targowiskiem miejskim a cmentarzem św. Jerzego bardzo by się przydał. "Odciążyłby" Szosę Chełmińską, która korkuje się w godzinach szczytu i ułatwiłby połączenie północnej części Torunia z centrum miasta.

Budowa lewoskrętu na ulicy Poznańskiej w Toruniu spowodowała zamieszanie na Podgórzu. Na razie w fazie przygotowań do niej, bo w poniedziałek rano inwestycja jeszcze się... nie rozpoczęła.

Do budżetu na przyszły rok

- ​Przebudowa ulicy Sportowej wymaga opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - twierdzi Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg. - Zadanie w zakresie przygotowania projektu zostanie zaproponowane do budżetu Torunia na 2024 rok.

Czekają na decyzję ministerstwa

- ​ Dokumentacja dotycząca trasy staromostowej na odcinku od ulicy Dekerta do placu Niepodległości jest obecnie aktualizowana - dodaje Agnieszka Kobus-Pęńsko. - W sierpniu tego roku gmina miasta Toruń złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Czekamy teraz na ocenę naszego wniosku i decyzję ministerstwa infrastruktury w tej sprawie. Jeśli będzie ona pozytywna, będziemy mieli dziewięć miesięcy na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane.

"Nowości" niedawno pisały, że wstępne pomysły już są. Istnieje m.in. koncepcja "uszczuplenia" targowiska miejskiego od północno-zachodniej strony o ok. 600 metrów kwadratowych, by zrobić miejsce na ulicę i podjazdy do niej.