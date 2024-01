Napad na sklep z piernikami przy ulicy Szerokiej w Toruniu. Uciekającego napastnika zatrzymali przechodnie

Złodzieja, który napadł na sklep z piernikami, który powstał w miejscu Apteki Radzieckiej, zatrzymali przechodnie. Przytrzymali go aż do przyjazdu policji i przekazali funkcjonariuszom. W sobotę podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej i gróźb karalnych.

Artur Wiśniewski