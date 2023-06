Nie przegap tego! Takie są pierwsze objawy cichego zawału serca

Zawał serca

Objawy cichego zawału serca

Choroba niedokrwienna serca, znana również jako choroba wieńcowa, polega na niewystarczającym dopływie tlenu i krwi do mięśnia sercowego. Jest to skutek zwężenia tętnic wieńcowych, ściśle związany z miażdżycą naczyń krwionośnych.

Jednym z powikłań niedokrwiennej choroby serca jest zawał serca.

Na to schorzenie pracuje się latrami. Czasami pierwsze objawy mogą zostać niezauważone i choroba rozwija się bez naszej wiedzy. Dlatego warto systematycznie robić badania, które pomogą zachować nas w zdrowej kondycji. Bardzo ważny jest zdrowy tryb życia. Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie zmniejsza ryzyko zawału serca.

Groźny jest tak zwany cichy zawał serca. Jego objawy sa nieoczywiste. Sprawdź jakie. Jeśli masz je zgłoś się do lekarza.