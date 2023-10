Nie tylko stacja widmo. Kiedy autobusy zatrzymają się na przystanku przy Legionów?

Mamy w Toruniu stację widmo, przez którą pociągi przejeżdżają, że wysadzając i nie zabierając pasażerów. To oczywiście Toruń Katarzynka przy ulicy Grudziądzkiej, powstała kilka miesięcy temu przy okazji modernizacji linii kolejowej Toruń-Chełmża. Mamy też przystanek widmo. To ten po zachodniej stronie ulicy Legionów, w pobliżu bramy zajezdni autobusowej.

Przystanek przy Legionów: z wiatą i tablicą

- Nie rozumiem, o chodzi z tymi przystankami - mówi Czytelniczka z osiedla Koniuchy (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). - Zresztą nie tylko ja, bo sąsiedzi z bloków przy ulicach Harcerskiej i Kaliskiego również. Przystanek w stałym miejscu jest o tygodni gotowy, więc autobusy powinny tu wrócić jak najszybciej. Jest wygodniejszy i większy od tego przy przychodni, co zwłaszcza jesienią jest istotne. Spokojnie większa liczba pasażerów może się tu schronić przed deszczem. Poza tym to po prostu skandal, by duży i wybudowany za niemałe publiczne pieniądze przystanek nie był wykorzystywany.