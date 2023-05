Niebezpiecznie na Kaliskiego w Toruniu? Czytelnik proponuje ogrodzenie placu zabaw

- Myślimy nad nowym zagospodarowaniem całego kompleksu placu zabaw i boiska, który być może będziemy realizować w przyszłym roku. Gdyby taki projekt miał być realizowany, to wówczas obie części placu zabaw, obecnie rozdzielone chodnikiem, zostałyby w jakiś sposób połączone. Ogrodzenie zostałoby wykonane nie już teraz, a dopiero wtedy. Możemy bowiem wyłożyć pieniądze na ogrodzenie obecnego placu, ale gdyby potem okazało się, że zdecydujemy się realizować wspomnianą koncepcję, nad którą myślimy, to wówczas nowe ogrodzenie i tak trzeba by rozbierać i wszystko zagospodarowywać na nowo. W pierwszej kolejności przeprowadzimy jednak ankietę wśród mieszkańców i zapytamy ich, o co tym sądzą. Na razie jest to bowiem tylko koncepcja i chcemy, żeby najpierw wypowiedzieli się na jej ten temat sami mieszkańcy - powiedział Krzysztof Kowalski.