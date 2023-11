Nikt nie chce Basi, Kuby i Antka. Czy znajdzie się w końcu rodzina zastępcza dla dzieci z Torunia?

Smutną historię rodzeństwa opisaliśmy na początku października. Wówczas z prośbą o pomoc do "Nowości" i kilku innych lokalnych mediów zwrócił się Marcin Cięgotura, kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. Zrobił to w nadziei, że publikacje w prasie, radiu i telewizji przyczynią się do znalezienia rodziny zastępczej dla dzieci. MOPR-owi bowiem - mimo ogromnych wysiłków - się to nie udało. Niestety, media także nie pomogły.

- Nie było żadnego odzewu, nikt się nie zgłosił, nikt nie zareagował - mówi Marcin Cięgotura. - Sytuacja dzieci się nie zmieniła. Nadal pilnie potrzebujemy dla nich rodziny zastępczej.