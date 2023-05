Norma HDL i LDL. Tak możesz szybko obniżysz cholesterol! Poznaj proste domowe sposoby

Na sam dźwięk słowa cholesterol niektórzy dostają już gęsiej skórki. Czym jest cholesterol i dlaczego powinniśmy dbać o jego prawidłowy stan w organizmie? Jaka jest różnica między cholesterolem LDL a HDL? Który jest dobry, a który zły? Z tego artykułu dowiesz się jak domowymi sposobami obniżyć poziom cholesterolu we krwi.

Czy jest cholesterol

Cholesterol jest bardzo ważna substancją tłuszczową w naszym organizmie. Jest konieczny dla jego prawidłowego funkcjonowania. Jako substancja tłuszczowa nie rozpuszcza się w wodzie, dlatego w organizmie występuje w postaci lipoprotein. Taka postać cholesterolu umożliwia jego transport do komórek i usuwanie nadmiaru z powrotem do wątroby. Niestety zbyt wysoki jego poziom we krwi prowadzi do chorób układu sercowo-naczyniowego. Cholesterol jest wytwarzany we wszystkich komórkach jądrzastych, z czego największe ilości w wątrobie (60-70 proc.), jelitach (15 proc. oraz skórze (5 proc.). Pełni wiele istotnych funkcji w organizmie:

stanowi budulec błon komórkowych oraz kompleksów lipoproteinowych we krwi, odpowiada za półprzepuszczalność błon komórkowych;

jest substratem do syntezy witaminy D3;

jest niezbędny do wytwarzania hormonów steroidowych, takich jak kortyzol, aldosteron, progesteron, estrogeny i testosteron;

bierze udział w powstawaniu kwasów żółciowych, które pełnią istotną funkcję w prawidłowym trawieniu;

jako składnik komórek nerwowych (otoczki mielinowej) uczestniczy w przekazywaniu sygnałów komórkowych;

wpływa na prawidłową aktywność enzymów i receptorów biorących udział w różnych szlakach metabolicznych;

odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu układu immunologicznego.

We krwi cholesterol występuje w różnej postaci. Jego całościowy poziom określany jest mianem „cholesterolu całkowitego” . Składają się na niego trzy frakcje: LDL (lipoproteiny niskiej gęstości),

HDL (lipoproteiny wysokiej gęstości),

IDL (lipoproteiny o pośredniej gęstości), VLDL (lipoproteiny o bardzo małej gęstości) oraz chylomikrony.

Cholesterol HDL – dobry

HDL (lipoproteiny o dużej gęstości) to tzw. „dobry cholesterol”. Jest to część całkowitego cholesterolu krążącego we krwi, która transportuje cholesterol z tkanek organizmu do wątroby, gdzie jest on ponownie metabolizowany. Oczyszcza on tkanki z nadmiaru cholesterolu co wpływa na obniżenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Cholesterol LDL – zły

Cholesterol LDL (lipoproteiny o małej gęstości), czyli tzw. „zły cholesterol” odpowiada za transport cholesterolu z wątroby do tkanek organizmu. Jednak jego zbyt wysokie stężenie przyczynia się do odkładania blaszki miażdżycowej i w efekcie zwężenia światła naczyń krwionośnych, co powoduje utrudniony przepływ krwi.

Norma cholesterolu w organizmie

Dla całej populacji przyjęto jako dopuszczalne stężenie cholesterolu całkowitego <190 mg/dl. Jeśli badanie krwi wykaże, że norma jest przekroczona, wtedy lekarz może zdecydować o wykonaniu bardziej szczegółowych badań, sprawdzając, ile w organizmie jest dobrego cholesterolu HDL i złego cholesterolu LDL.

Stosunek cholesterolu HDL do LDL

Oznaczenie poziomu cholesterolu we krwi jest niewystarczające i jego poziom nie pozwala rozpoznać zaburzeń gospodarki lipidowej. Innym istotnym parametrem, oprócz poziomu frakcji HDL i LDL, jest odpowiedni stosunek tych stężeń.

Najkorzystniejszy jest wysoki poziom HDL przy jednocześnie niskim poziomie LDL.

Prawidłowy wynik HDL/LDL powinien wynosić 1:3-1:2. Stosunek ten określa lepiej ryzyko miażdżycy, zawału czy udaru niż oznaczenie cholesterolu całkowitego.

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

chude mięsa;

ryby – zwłaszcza makrele, halibuty, węgorze i sardynki, ponieważ zawierają cenne dla organizmu kwasy Omega-3 i Omega-6. Kwasy tłuszczowe nie tylko chronią i wzmacniają serce, ale i obniżają poziom złego cholesterolu oraz trójglicerydów;

Owoce – szczególnie jabłka i gruszki, najlepiej z dodatkiem cynamonu, który ma dobroczynny wpływ na poziom lipidów we krwi;

warzywa – osobom z wysokim poziomem cholesterolu zaleca się spożywanie warzyw strączkowych ze względu na dużą zawartość białka i błonnika pokarmowego;

płatki jęczmienne, kaszę jęczmienną;

makaron razowy lub żytni;

pieczywo razowe, żytnie lub z pełnego przemiału;

chudy nabiał;

jogurty i kefiry zawierające żywe kultury bakterii;

czosnek, cebulę i szczypiorek;

czerwony ryż, który zawiera substancję nazywaną monakoliną K. Jej działanie jest porównywalne do działania statyn – leków obniżających poziom lipidów, które są na receptę;

oleje nierafinowane;

orzechy włoskie, migdały. W walce z wysokim cholesterolem istotna jest też aktywność fizyczna. Cholesterol odkłada się bowiem bezboleśnie w naczyniach krwionośnych, prowadząc do miażdżycy i innych chorób układu krążenia, a to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci w krajach rozwiniętych. Co ważne, ten problem wcale nie dotyczy wyłącznie osób otyłych, ale może dotknąć każdego.