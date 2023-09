Komunikacja miejska w Toruniu. Które linie autobusowe i tramwajowe są najdłuższe?

Od 1 września Toruń ma docelowy - choć mogący ulegać korektom - układ komunikacji miejskiej. Które więc linie autobusowe i tramwajowe są najdłuższe?

Układ komunikacji miejskiej w Toruniu od 1 września można uznać za docelowy, bo od tego dnia regularne kursy rozpoczynają tramwaje na nowych liniach: numer 3 i 6. Zaczną również obowiązywać związane z tym zmiany w rozkładach jazdy niektórych linii autobusowych i na jednej tramwajowej. Nie ma także inwestycji, zwłaszcza w centrum miasta, które powodowały objazdy autobusów i tramwajów.

Autobusy w Toruniu: z dziennych najdłuższa jest linia nr 44

W tej sytuacji można się pokusić o aktualne zestawienie długości poszczególnych linii. W przypadku autobusowych miejskich, czyli w granicach Torunia, najdłuższą trasę ma linia nr 44. To 21 kilometrów. Utworzono ją przed prawie 10 laty, po oddaniu do użytku nowego mostu przez Wisłę. Linia łączy północno-wschodnie krańce Torunia z południowo-zachodnimi, czyli Grębocin z Podgórzem. Trasa linii nr 44 to Wapienna/Nad Strugą - Poznańska. Między tymi pętlami autobus jedzie 48 minut.

Druga pod względem długości z linii autobusowych jest linia nr 18. To prawie 17 kilometrów. Przypomnijmy, że "osiemnastka" kursuje w soboty, niedziele i święta na trasie Uniwersytet - CCK - Kolankowskiego. Przemierza ją w 44 minuty. Zapewnia dojazd przede wszystkim z zachodnich i wschodnich rejonów Torunia do Centralnego Cmentarza Komunalnego. Powstała z połączenia linii nr 0 i C kursujących do największej toruńskiej nekropolii. Funkcjonuje od 1 lipca 2022 roku. Niewiele krótszą trasę od "osiemnastki" ma linia autobusowa nr 29 - nieco ponad 16 km. Obsługuje trasę Szubińska - Kolankowskiego, czyli między Podgórzem a osiedlem Na Skarpie, także poprzez nowy most. Po drodze objeżdża Stawki, Rudak, Dworzec Wschodni i Rubinkowo. Na pokonanie tej trasy linia nr 29 potrzebuje 57 minut.

Z linii autobusowych miejsko-podmiejskich większość jest długa na ponad 20 km. Najdłuższe z nich to linie nr 115 (plac św. Katarzyny - Lubicz Osiedle - Krobia) i nr 122 (Rubinkowo P&R - Osiek - Obrowo). Mają po prawie 24 kilometry. Z linii autobusowych nocnych najdłuższa jest - jak w przypadku dziennych - ta łącząca północno-wschodni kraniec miasta z południowo zachodnim. To kursująca przez stary most linia N91 Nad Strugą - aleja Solidarności - Poznańska, mająca nieco ponad 21 km.

Oto zestawienie długości wszystkich linii autobusowych w Toruniu.

Linie miejskie:

linia nr 10 Szpital Bielany - Szubińska: 10,60 km (czas przejazdu 31 minut),

km (czas przejazdu 31 minut), linia nr 11 Koniuchy - Czerniewice: 13,90 km:(36 minut),

km:(36 minut), linia nr 12 Rudak - Wrzosy I: 13,10 km (32 minuty),

km (32 minuty), linia nr 13: plac św. Katarzyny - Gliniecka: 7,80 km (18 minut),

km (18 minut), linia nr 14 Okólna - Mazowiecka/CCK: 13,30 km (35 minut),

km (35 minut), linia nr 15 Przy Lesie - Rubinkowo P&R: 10,30 km (31 minut),

km (31 minut), linia nr 16 Wrzosy I - Polna - Olimpijska P&R: 14,40 km (36 minut),

km (36 minut), linia nr 17 Okrężna - Mazowiecka/CCK: 9,90 km (26 minut),

km (26 minut), linia nr 18 Uniwersytet - CCK - Kolankowskiego: 16,93 km (44 minuty),

km (44 minuty), linia nr 19: plac św. Katarzyny - Spacerowa/Czerniewice: 10,10 km (20 minut),

km (20 minut), linia nr 20: Forteczna - Poznańska/Glinki: 14,15 km (43 minuty),

km (43 minuty), linia nr 24 Forteczna - Dworzec Wschodni: 5,90 km (17 minut),

km (17 minut), linia nr 25: Uniwersytet - trasa średnicowa - Kolankowskiego: 15,40 km (37 minut),

km (37 minut), linia nr 26: plac Skalskiego - Rubinkowo P&R: 11,60 km (30 minut),

km (30 minut), linia nr 27 Dworzec Główny - Wrzosy I/Osiedle Leśne - Polana: 12,95 km (31 minut),

km (31 minut), linia nr 28 Okrężna - Mazowiecka/CKK: 9,10 km (28 minuty),

km (28 minuty), linia nr 29 Szubińska - Kolankowskiego: 16,35 km (57 minut),

km (57 minut), linia nr 30 plac św. Katarzyny - Nad Strugą: 12,85 km (29 minut),

km (29 minut), linia nr 31 Kolankowskiego - Wrzosy I/Barbarka: 14,05 km (52 minuty),

km (52 minuty), linia nr 32 Wrzosy I - Letnia: 11,30 km (34 minuty),

km (34 minuty), linia nr 33 Mazowiecka/CCK - Olimpijska P&R: 9,25 km (27 minut),

km (27 minut), linia nr 34 plac Skalskiego - Olimpijska P&R: 14,11 km (34 minuty),

km (34 minuty), linia nr 38 Wrzosowa - plac św. Katarzyny: 5,40 km (15 minut),

km (15 minut), linia nr 39 Nad Strugą - Rubinkowo P&R: 9,50 km (16 minut),

km (16 minut), linia nr 40: Port Drzewny - Bielawy: 13,52 km (40 minut),

km (40 minut), linia nr 41 Dworzec Wschodni - Na Zapleczu: 7 km (19 minut),

km (19 minut), linia nr 42 Olimpijska P&R - Mazowiecka: 11,10 km (26 minut),

km (26 minut), linia nr 44 Poznańska - Wapienna/Nad Strugą: 21 km (48 minut).

Linie autobusowe miejsko-podmiejskie: linia nr 111 plac św. Katarzyny - Kolonia Papowska - Gronowo: 22,90 km (54 minuty),

linia nr 112 plac św. Katarzyny - Kolonia Papowska - Gronowo: 21,90 km (51 minut),

linia nr 113 plac św. Katarzyny - Złotoria - Kopanino: 13,20 km (31 minut),

linia nr 115: plac św. Katarzyny - Lubicz Osiedle - Krobia: 23,95 km (46 minut),

linia nr 121: Rubinkowo P&R - Lubicz - Obrowo: 18,50 km (39 minut),

linia nr 122 Rubinkowo P&R - Osiek - Obrowo: 23,95 km (36 minut),

linia nr 131 Szubińska - Andersa - Port Drzewny/Rozgarty:11,95 km (53 minuty). Linie autobusowe nocne: linia N90 Olimpijska P&R - aleja Solidarności - UMK/Motoarena: 13,40 km (31 minut),

linia N91 Nad Strugą - aleja Solidarności - Poznańska: 21,2 km (54 minuty),

linia N93 Wrzosy I - plac Teatralny - Czerniewice: 20,8 km (43 minuty),

linia N94 Aleja Solidarności - Kościuszki - Rubinkowo P&R: 7,3 km (17 minut),

N95 Nad Strugą - Koniuchy - plac Skalskiego: 18,9 km (47 minut).

Tramwaje w Toruniu: najdłuższą trasę ma "szóstka"

Z linii tramwajowych najdłuższa jest jedna z tych nowych, kursujących na Jar. To linia nr 6. Prawie 14-kilometrową trasę Olimpijska - Heweliusza tramwaj pokonuje w 40 minut. Następne pod względem długości są linie nr 5 i 1.

Oto długości tras tramwajowych w Toruniu: linia nr 1 Olimpijska - Uniwersytet: 11,5 km (33 minuty),

linia nr 2 Elana - Motoarena: 9,5 km (30 minut),

linia nr 3 Motoarena - Heweliusza: 10,55 km (36 minut),

linia nr 4 Elana - Uniwersytet: 9,5 km (30 minut),

linia nr 5: Olimpijska - Motoarena: 12,2 km (34 minuty),

linia nr 6 Olimpijska - Heweliusza: 13,75 km (40 minut),

linia nr 7 Uniwersytet - plac Rapackiego - Wschodnia: 9,15 km (33 minuty).

Łączna długość linii autobusowych (miejskich, miejsko-podmiejskich i nocnych) i tramwajowych to 628,96, w tym: 552,81 km to linie autobusowe,

76,15 km to linie tramwajowe.

Zmiany w Toruniu od 1 września: zmiany na trasach i nowa pętla

Przypomnijmy, że od 1 września oprócz uruchomienia nowych linii tramwajowych nr 3 i 6 zmieniają się trasy niektórych linii. Oto nowe ich wersje:

linia tramwajowa nr 7: Uniwersytet - Reja - Bydgoska - aleja Solidarności - Wschodnia,

linia autobusowa nr 10: Szubińska - aleja Solidarności - Szosa Chełmińska - Bema - Fałata - św. Józefa - Szpital Bielany,

linia autobusowa nr 20: Glinki - Forteczna (lekka modyfikacja kursów ulicami Polną i Forteczną),

linia autobusowa nr 31: Kolankowskiego - Przy Kaszowniku - Uniwersytecka - aleja Solidarności - Legionów - Żwirki i Wigury - Szosa Chełmińska - Wrzosy,

linia autobusowa nr 32: kursy Czerwoną Drogą i Kraszewskiego zamiast Szosą Chełmińską i Bema. Od poniedziałku 4 września autobusy linii nr 15, 26, 39, N94 oraz 121 i 122 korzystać będą z nowej pętli autobusowej "Rubinkowo P&R" powstałej w ramach parkingu park&ride. Z kolei autobusy linii nr 11 i 20 wracają na stałe przystanki przy zajezdni autobusowej przy ul. Legionów.