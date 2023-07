Tramwaj na Jar w Toruniu. Trasa jest już gotowa na całej długości. Nie parkujmy na niej aut! Marek Nienartowicz

Tramwaj może już na całej długości przejechać nową trasą na północ Torunia. Jest gotowa do próbnych kursów, dlatego MZK apeluje do kierowców, by nie parkowali samochodów na torowisku.