Objawy te mogą sugerować obecność pasożytów w organizmie. Jak sobie z nimi poradzić?

Pasożytami nie zarażają się tylko zwierzęta. Także ludzie narażeni są na obecność robaków w organizmie. W przeciwieństwie do zwierząt, które większość właścicieli regularnie odrobacza, ludzie rzadko sprawdzają czy rozwijają się w nich pasożyty i niezbyt często przeprowadzają odrobaczanie. Być może większość z nas nie dopuszcza do siebie myśli, że w jego ciele rozwija się jeszcze inne życie. To błąd, gdyż pasożyty potrafią skutecznie wpływać na zdrowotna jakość naszego życia i znacznie ją obniżać.