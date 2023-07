Ośrodek wypoczynkowy w Ostrowitem na sprzedaż. Gmina Miasta Toruń ogłosiła przetarg

Cena wywoławcza wynosi 700 tysięcy złotych, a wadium 10 procent tej kwoty. Gmina Miasta Toruń w ramach przetargu oferuje dwie działki. Pierwsza z nich, przy ul. Szkolnej 2, ma powierzchnię 0,1060 ha, a druga, przy ul. Jodłowej 1, 0,2114 ha.

- Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży są usytuowane w centrum miejscowości, ok. 100 m od linii brzegowej jeziora i 700 m od plaży. Odległość do Czerska 8 km, do Chojnic - 37 km. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa letniskowa, mieszkaniowa jednorodzinna i las. W odległości 100 m - Jezioro Ostrowite. Nieruchomości przylegają do drogi publicznej gminnej (ul. Jodłowej), stanowiącej drogę nieutwardzoną i leżą 25 m od drogi o nawierzchni asfaltowej (ul. Widokowej).

W północnej części nieruchomości i wzdłuż południowej granicy - skupiska drzew nie ograniczające możliwości zagospodarowania. W granicach nieruchomości – miejsce na ognisko i plac zabaw dla dzieci - czytamy w opisie przetargu.