Parkingi, jezdnia czy zieleń? Mieszkańcy toruńskiego Jaru są podzieleni. Zobaczcie komentarze!

Jak będzie z parkingami na Jarze w Toruniu?

"Zanim powstawał Park większość decydowała się kupić mieszkanie na Jarze, ponieważ szukała spokojnego i cichego zakątka, i to także były obietnice deweloperów. Nazwy "Zielony Jar", "Parkowy Jar", "Sosnowe zacisze", "Sosnowa polana" wkrótce staną się niemal nieaktualne! Bardziej odpowiednią będzie "Parkingowy Jar". Czy my mieszkańcy mamy oglądać z okien samochody na parkingach i słuchać krzyków i głośnych hałasów, wdychać zanieczyszczenia z samochodów zamiast podpatrywać las i słuchać śpiewu ptaków, bo ktoś wpadł na pomysł uszczęśliwienia mieszkańców wg własnej koncepcji i niezgodnie z obietnicami, którymi ich pozyskano?" (pisownia oryginalna - przyp. red.)

Burza w mediach społecznościowych Jaru

"Po przeczytaniu myślałem że nam park wycinają. Komuś tu się chyba nudzi. Przecież tu chodzi o główną drogę, która teraz w dużej części i tak zastawiona jest autami, a w reszcie odcinka jest pustym pobojowiskiem. Jak tam są jakieś drzewa, to pojedyncze. Oczywiście, że to dobry pomysł, przecież potem będzie płacz jak na Rubinkowie czy Mokrem, że nie ma gdzie zaparkować. Nikt nam w nasze ulice nie wchodzi parkingiem."

"Przecież parking w tym miejscu to tylko plus. Nie masz drogi przed oknem i nikt w nocy nie będzie upalał auta. W końcu jakoś będzie wyglądało dojście do parku, a nie dziura na dziurze, tym bardziej po deszczu… Pan chyba z innej strony osiedla mieszka i nie przechodził tymi ternami w okresie jesienno-zimowym żeby teraz ten pomysł stworzenia parkingu tak hejtować."

"Obietnice deweloperów, wy tak serio? Na jakiej podstawie uwierzyliście w ich zapewnienia? Ta sama gadka jak w przypadku szkoły. Plan zagospodarowania był znany dużo wcześniej. Jego sprawdzenie trwa kilka minut. Słowo sprzedawcy, że zawsze w okolicy będzie las jest jakimkolwiek argumentem? Do kogo wy macie pretensje? Powinniście mieć do siebie za naiwność i brak sprawdzenia słów developera. Parking na miejscu piachu? Super pomysł. Już teraz jest problem z parkowaniem a kolejne bloki są budowane. Nie widzę tu kontrowersji. Park jak miał być tak zostaje."

"Nie wiem o co to larum. Przecież teren przed Watzenrodego 20-22 i tak jest wykorzystywany jako parking. Więc lepiej by było aby był to parking utwardzony i zagospodarowany. Bo jak jest dziś wszyscy wiedzą którzy tam parkują, same dziury i kałuże zwłaszcza jesienią i zimą."

"Mieszkańcy: Nie chcemy drugiej nici drogi, chcemy zieleni i spokoju Miasto: Zgoda, proponujemy w zamian parking."

"W tym miejscu docelowo ma iść pas drugiej jezdni co jest w planach miejskich od początku powstawania osiedla, więc nie rozumiem zdziwienia. Wielokrotnie jest to powtarzane a mieszkańcy osiedla cały czas są zaskoczeni inwestycjami. Pretensje proszę mieć do osób odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu. Być może część mieszkańców do dziś patrzy przez różowe okulary - przypominam... Tam jeszcze zamieszka ponad 2 tysiące osób plus kilka firm. Obudzić się i nie marudzić!"