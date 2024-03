Przeniesiony dom Heleny Grossówny jest już prawie gotowy. Tak teraz wygląda

Ta sama firma zajmowała się również budową kilku zagród przeniesionych do Olenderskiego Parku Etnograficznego.

Przypomnijmy, że przez 130 lat dom stał na rogu obecnych ulic PCK i Głowackiego. Deweloper, który go kupił, dostał zgodę na rozbiórkę, w miejscu budynku zaplanował parking. Rozbiórka wywołała protesty, zareagował na nie marszałek Całbecki, samorząd województwa wyraził gotowość uratowania domu. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Obrońcy zabiegali o to, aby szkieletowy budynek został na Mokrem, co niestety się nie udało - ostatecznie zapadła decyzja o jego dyslokacji. Batalia o dom Grossówny była m.in. sprzeciwem wobec dewastacji historycznych toruńskich przedmieść i pozbawianiu ich korzeni. Wydawało się, że rzeczywiście będzie to wydarzenie przełomowe, grupa radnych miejskich wystosowała wtedy apel do prezydenta miasta, aby zabudowę szkieletową objąć ochroną. Powstał nawet program, w którym jest mowa o znaczeniu tych obiektów, zachowaniu ich, bądź dyslokacji. Wygląda jednak na to, że program dołączył do innych, które zostały odstawione na półkę. Budynki szkieletowe, które dla toruńskich przedmieść były podobnym symbolem, jak dla starówki gotyk, nadal są burzone.