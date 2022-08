Perseidy 2022. Szykuje się niezwykłe widowisko na nocnym niebie! w sierpniu! Gdzie i kiedy najlepiej je obserwować?

Czym są Perseidy? Skąd wzięła się taka nazwa?

- „Spadające gwiazdy” to w istocie intensywnie promieniujące meteory - wyjaśnia astronom z Centrum Popularyzacji Kosmosu „Toruńskie Planetarium” Jerzy Rafalski. - Te okruszki pozostawiła po sobie kometa Swift-Tuttle, która, tak jak Ziemia, krąży wokół Słońca. Podczas swojego ruchu po orbicie nasza planeta co roku wstępuje w strumień tych ziaren. Właśnie w najbliższych dniach ten kosmiczny żwir jest na naszym niebie najgęstszy. Wpadając w ziemską atmosferę na wysokości około 80 km okruchy (które poruszają się z ogromną prędkością rzędu 60 km na sekundę) napotykają na opór powietrza. Wskutek tarcia wydziela się ciepło. Drobiny zaczynają świecić, świeci też kula powietrza wokół każdej z nich. Obserwujemy to jako iskrę, rozbłyskującą na niebie przez bardzo krótką chwilę, nie dłużej niż sekundę.