Pierwsza kolizja na nowej toruńskiej linii tramwajowej. MZD czeka na uwagi dotyczące funkcjonowania trasy

Tramwaje na Jar ruszyły. Do tych pierwszych trudno się było dostać, na kolejne czasami trudno się doczekać. Komunikacyjny system jest bardzo złożony i będzie go trzeba wyregulować. To oczywiste, chyba nikomu nie trzeba przypominać, co się działo np po otwarciu przebudowanej Szosy Chełmińskiej. Dzień przed oficjalnym uruchomieniem nowej linii, Miejski Zarząd Dróg ogłosił, że jego pracownicy czekają na uwagi dotyczące bezpieczeństwa ruchu.