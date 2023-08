Tramwaje ruszyły na Jar! Tłumy chętnych na pierwsze kursy na północ Torunia

Trasa między centrum Torunia a Jarem została oficjalnie otwarta w piątek 25 sierpnia po godzinie 15.30 w alei Solidarności.

- Mamy to! Z radością przyjmuję pozwolenie na użytkowanie nowej trasy tramwajowej - stwierdził prezydent Torunia Michał Zaleski i zachęcił torunian do korzystania z tramwajów.

Jak będzie z zainteresowaniem kursami

Na co dzień zainteresowanie kursami nową trasą zapewne nie będzie takie, jak na jej inaugurację. Przybyło na nią kilkuset torunian. Organizatorzy musieli podstawiać dodatkowe tramwaje, by wszyscy chętni mogli pojechać z alei Solidarności na Jar, do pętli "Heweliusza". Dłużej na swój kurs musiał poczekać prezydent Zaleski i inne Vipy. Już na Jarze nową trasę tramwajową poświęcił biskup senior diecezji toruńskiej ks. Andrzej Suski.

Zabytkowym tramwajem na Jar

- Dla mnie to nie jest historyczny moment, bo przed laty jeździłam tędy "trójką" do Dworca Północnego - odpowiedziała jej jedna z podróżujących tramwajem pań.

Tramwaje na Jar. Parada na nowej trasie

- Energia ta odnosi się zatem zarówno do kwestii ekologii, energicznego przemieszczania się, ale także do tworzenia pozytywnego klimatu miasta, w którym dba się o wygodę i dobre samopoczucie mieszkańców - wyjaśnia Sylwia Derengowska z Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Raczej powolne tempo

Jakie wrażenia z pierwszego kursu tramwajem z centrum na Jar i z powrotem? Niestety, nie była to najszybsza podróż. Na trasie tramwaju tylko na Szosie Chełmińskiej jest siedem skrzyżowań z jezdniami i z sygnalizacjami świetlnymi. Tramwaj musi tu czekać na swoje światło. Do tego oczywiście dochodzą postoje na przystankach. Zobaczymy, jaki będzie czas przejazdu tramwajów nową trasą po rozpoczęciu regularnych kursów. Oby wydłużająco się czasowo podróż nie zniechęciła pasażerów.

Nowa trasa tramwajowa w Toruniu: darmowe kursy do czwartku

Podczas piątkowej inauguracji tramwaje z Jaru wróciły do centrum miasta. Potem jeden ze swingów i zabytkowy tramwaj rozpoczęły promocyjne, darmowe kursy na trasie aleja Solidarności - Heweliusza. Jeździć też nią będą na tych samych zasadach codziennie, od soboty 26 sierpnia do czwartku 31 sierpnia. Swing kursować będzie co pół godziny, a tramwaj zabytkowy - co półtorej godziny. Zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach.