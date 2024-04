Pierwszy z pawilonów na Bulwarze już otwarty. Spacerowicze chętnie go odwiedzali

Część remontowanego Bulwaru Filadelfijskiego została przed świętami udostępniona pieszym, co ci wykorzystali na świąteczne spacery i zapoznanie się, na jakim etapie są prace przy przebudowie reprezentacyjnej części Torunia.

W nowym pawilonie oprócz kawiarni ma się znaleźć przechowalnia bagażu i wypożyczalnia leżaków. Będzie też tam możliwość zakupu biletów na rejsy łodzią flisaczą. Od 15 kwietnia 2024 r. czynny będzie pawilon drugi, w którym znajdzie się przestrzeń do prowadzenia warsztatów związanych z Wisłą i jej dziedzictwem, którą można będzie także wykorzystywać jako miejsce do organizacji spotkań, prelekcji, pokazów. W pawilonach znajdą się także stojaki z ulotkami, mapami, informacjami na temat zarówno oferty turystyczno-rekreacyjnej dostępnej na Bulwarze, jak i atrakcji w przestrzeni całego miasta. W obu obiektach znajdować się będą ogólnodostępne toalety. Co ważne, w części gastronomicznej nie będzie prowadzona sprzedaż alkoholu.