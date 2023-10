Po niecałym miesiącu Toruń Katarzynka znów bez pociągów. Co będzie ze stacją?

Toruń Katarzynka od 1 października bez przyjazdów i odjazdów pociągów

Ostatni pociąg ze stacji Toruń Katarzynka odjechał późnym wieczorem w sobotę 30 września do Grudziądza. Od niedzieli szynobusy Arrivy przejeżdżają przez to miejsce, nie zatrzymując się.

Te okoliczności to brak bezpiecznego dojścia i dojazdu do stacji. Przypomnijmy, że znajduje się tuż przy ulicy Grudziądzkiej, którą wytyczona jest droga krajowa nr 91. Ruch jest tu bardzo duży. Samochody pędzą, bo na tym odcinku Grudziądzkiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 kilometrów na godzinę. Tymczasem najbliższe przejście dla pieszych przez tę ulicę jest oddalone od stacji o półtora kilometra - w stronę centrum Torunia. Przedstawiciele spółki Arriva porobili dokładne pomiary w pobliżu stacji, by wskazać na brak bezpiecznych rozwiązań. Bezpieczna trasa rowerowa do tego miejsca prowadzi z kolei tylko od strony centrum Torunia. Dojazd samochodem odpada, bo nie ma go gdzie zaparkować.