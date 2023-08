Policzyli, jak szybko jeżdżą tramwaje. Toruń na czwartym miejscu w Polsce

Toruń. Gdzie tramwaje jeżdżą najszybciej?

Jak wynika z danych zgromadzonych przez "Puls Gdańska", najszybciej w kraju jeżdżą tramwaje w Bydgoszczy. Nad Brdą poruszają się one ze średnią prędkością 21,1 km/h. Na drugim miejscu znalazł się Poznań. Wysoka pozycja tych miast wynika z długich tras tramwajowych, na których nie ma kolizji z ruchem samochodowym. W Bydgoszczy jest to połączenie na Fordon, z kolei w stolicy Wielkopolski popularna "Pestka" czyli Poznański Szybki Tramwaj.

To właśnie na takich trasach, z wydzielonym torowiskiem, warunki do jazdy dla motorniczych i pasażerów są najlepsze. W Toruniu są to chociażby trasy na Skarpę, Motoarenę czy w kierunku Elany. Janusz Rybiński, kierownik oddziału tramwajowego w toruńskim MZK, zwraca uwagę, że dzięki takim torowiskom, tramwaj często jest szybszy od samochodu. - Widać to np. na ulicy Lubickiej, kiedy w godzinach szczytu kierowcy stoją w korku, a tramwaj przejeżdża obok i okazuje się dużo szybszy niż samochód - mówi Janusz Rybiński.