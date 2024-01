Potop w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu. Co z awarią?

Awaria wody w Szkole Podstawowej nr 3

Szkoła podstawowa nr 3 w Toruniu została zalana w środowy wieczór. Ok godz. 23 w placówce załączył się alarm w związku z rozszczelnieniem się rury umieszczonej w suficie w ciągu komunikacyjnym na parterze. Biegł on tuż nad salą gimnastyczną i to ona ucierpiała najbardziej. Została zalana do tego stopnia, że parkiet zaczął odchodzić. Nie są to jednak jedyne zniszczenia – woda zgromadziła się także w kasetonach w holach, co spowodowało, że z sufitów zaczął odpadać gips. Woda dostała się także do piwnicy oraz szatni, w której starsi uczniowie szkoły trzymali swoje rzeczy.