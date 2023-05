Toruń. Bohater Pomorza został uhonorowany dzięki polsko-ukraińskiej współpracy

- Każda osoba w rodzinie ma swój wkład w to, że są one zachowane - mówi Paweł Łukowicz, który jest głównym strażnikiem rodzinnego dziedzictwa. - Ta wystawa to przykład różnych postaw, różnych życiorysów, jakie składały się na zachowanie polskości podczas zaborów i jej rozkwit w latach międzywojennych. Ojczystą mowę i pamiątki, wszystkie podwaliny na jakich można było budować Polskę na nowo, pielęgnowało się w domu. Tak było również po 1945 roku, ale teraz mogą one znów wypłynąć i dawać przykład.