Toruń. Józef Stogowski ma swój nowy grób. Na cmentarzu św. Jerzego upamiętniono legendarnego hokeistę [zdjęcia]

- Na tym cmentarzu byłem po raz pierwszy z kolegami jeszcze w VI klasie. Próbowaliśmy szukać, bo miałem od mamy informację, że chodzi o rejon mogiły doktora Szumana. Niestety, było to dla nas zadanie nie do pokonania. Do tematu wróciłem w czasie studiów, szukając wraz z kolegą wszelkich kontaktów i informacji. Dopiero teraz, dzięki panu Michałowi Gordonowi, udało się doprowadzić do odsłonięcia nowego grobu. Jestem głęboko wzruszony, że przy pomocy Urzędu Miejskiego i Urzędu Marszałkowskiego, przy pomocy kibiców, a także wszystkich osób, które żyły pamięcią o Józefie Stogowskim, mogło być to możliwe. Jeszcze raz serdecznie dziękuję - powiedział Eryk Stogowski.