Program "Czyste powietrze" w regionie. Ponad 40 tys. podpisanych umów

- Nabór cały czas trwa, do 2029 roku jest planowana realizacja programu, informacje są dostępne na stronach internetowych, na portalu beneficjenta, ale też przypomnę, że 126 gmin na 144 korzystają z tego, że mogą realizować wspólnie z nami ten program - dodał prezes Stachowiak.

Co więcej, o pomoc wciąż można się starać.

"Czyste powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.