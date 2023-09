Prokurator hejter z Torunia. Apeluje od wyroków, nie pracuje od ponad 3 lat, ale pensję dostaje. Takie prawo...

Zgodnie z przepisami jednak Marcinowi M. wynagrodzenie się należy. Jak publicznie podliczyła szkalowana przez niego aktywistka, kosztowało to już państwo kilkaset tysięcy złotych. Dokładną wysokość miesięcznego wynagrodzenia pobieranego przez Marcina M., Barbara Bączkowska podała do publicznej wiadomości w mediach społecznościowych. Kwota może robić wrażenie, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że prokurator nie pracuje.

Wszystko dzieje się zgodnie z literą prawa. Prokurator jest zawieszony i stosowane są wobec niego stosowne do tego stanu przepisy. Jego sytuacja zawodowa może zmienić się, jeśli zostanie prawomocnie skazany. Na razie na koncie ma dwa nieprawomocne wyroki karne. Apelacje zaplanowane są na 6 i 10 października - zajmie się nimi Sąd Okręgowy we Włocławku.

Prokurator Marcin M. szkalował w sieci toruńską aktywistkę - orzekł Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Setki gier planszowych do wypożyczenia! To oferuje Książnica Kopernikańska

Aktywistka do dziś jest przekonana, że wpływ na to miały anonimowe komentarze w internecie. Pojawiły się m.in. na forach lokalnej gazety, pod tekstem o kształcie listy wyborczej. Autor postów pisał o Barbarze Baczkowskiej m.in. to, że jest chora psychicznie i ma żółte papiery. Tymczasem były to i są pomówienia: społeczniczka jest osobą zdrową i poczytalną; świadczyły o tym też opinie sądowo-psychiatryczne.