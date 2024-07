Radykalny wzrost ceny badania technicznego! Od lipca zapłacimy ponad 4 razy więcej niż dotąd?

Ile wcześniej kosztowało badanie techniczne auta?

Co istotne stawki te zostały ustalone w 2004 roku. To też oznacza, że przez 20 lat się nie zmieniły. W tym czasie jednak wzrosły wszystkie inne opłaty: za media (prąd, gaz), utrzymanie budynku, wymianę narzędzi, serwis, a także, chociażby legalizację urządzeń czy po prostu wynagrodzenia pracowników. Tego też dotyczy konieczność poniesienia wyższych opłat!

Podniesienie opłat za badanie techniczne - pismo do ministra finansów

Porozumienie ośmiu organizacji branży motoryzacyjnej związanych z działalnością Stacji Kontroli Pojazdów przesłało do ministra infrastruktury pismo w sprawie podniesienia cen za badanie techniczne .

– Wysokość opłat za badania została określona w 2004 roku, tj. 20 lat temu i od tego czasu nie była waloryzowana. Przez ten czas drastycznie wzrosły koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Inflacja liczona narastająco przekroczyła 80 proc., a wysokość minimalnego wynagrodzenia o pracę, które odzwierciedla sytuację gospodarczą, wzrosła o 521 proc. To powoduje, że przychody z opłat za badania techniczne nie pokrywają kosztów ich wykonywania – napisali w piśmie do MI.

Aż 430 złotych za badanie techniczne! Już obowiązuje?

Regularnie postulat podniesienia opłat wysnuwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK). W najnowszym piśmie do szefa resortu infrastruktury postulowane jest wprowadzenie opłaty w wysokości 10 procent minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca wynosi ono 4300 złotych, więc opłata miałaby wynosić równowartość 430 złotych.

Co istotne, opłata ta w 2004 roku stanowiła 11,9 proc. minimalnego wynagrodzenia. Przez to, że nie ulegała zwiększeniu, w 2024 roku wynosiła zaledwie 2,31 proc. minimalnego wynagrodzenia. To też miałoby ulec zmianie.