Reaktywacja linii nr 22 w Toruniu. Autobusy mają wrócić na nią po półtora roku przerwy

Zanosi się na odkręcenie kolejnej decyzji byłego prezydenta Torunia Michała Zaleskiego przez jego następcę, prezydenta Pawła Gulewskiego. Zapowiedział on niedawno między innymi, że - poprzez odpowiednie zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego - w całości terenem zielonym pozostanie Wrzosowisko na południowym skraju Wrzosów. Wcześniej były przymiarki do wystawienia przez miasto fragmentu tego obszaru na sprzedaż, pod zabudowę.

Linia nr 22 w Toruniu: autobusy nie kursują od początku 2023 roku

Przypomnijmy, że przymiarki do likwidacji linii nr 22 pojawiły się wcześniej, w połowie 2020 roku. Miasto pod rządami prezydenta Zaleskiego szukało wtedy oszczędności, koniecznych po wybuchu pandemii koronawirusa i spadku liczby pasażerów w miejskich autobusach i tramwajach. Pod naciskiem mieszkańców, przede wszystkim osiedla Na Skarpie, oraz radnych do likwidacji wtedy nie doszło. Ograniczono jednak kursy na linii nr 22, do godzin porannego i popołudniowego szczytu, oczywiście tylko w dni robocze. Było to jednak jedynie czasowe rozwiązanie. Chociaż pasażerowie po tym, jak pandemia zaczęła ustępować, wrócili do autobusów i tramwajów, to linię nr 22 zlikwidowano z końcem roku 2022. Urząd Miasta wskazywał, że akurat w obsługujących ją autobusach pasażerów jest mało i mogą oni korzystać z innych, równoległych połączeń.