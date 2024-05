Ilu kontrolerów biletów pracuje w Toruniu? Czy można uniknąć kary za brak biletu?

Czy można uniknąć kary za brak biletu?

Obecnie czynności kontroli biletów w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Toruń wykonuje 10 kontrolerów. Nierzadko wśród użytkowników komunikacji miejskiej widać niezadowolenie, kiedy zdarzy się, że w autobusie czy tramwaju pojawi się kontroler. Posiadacze ważnego biletu nie muszą się o nim martwić. Gorzej z tymi, którzy go przy sobie nie mają. Dochodzi wówczas do tłumaczeń: “bo biletomat nie działa”, “bo nie było gdzie kupić”, “bo kierowca nie chciał sprzedać”, “bo nie miałem gotówki do biletomatu”, “bo biletomatu nie ma”. Rozwiązanie zostaje tylko jedno – kontroler wzywa do uiszczenia zapłaty dodatkowej. Jak uniknąć znalezienia się w takiej sytuacji?