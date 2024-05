Bulwar po remoncie w Toruniu: co można poprawić? Władze miasta odpowiadają na postulaty torunian, które zgłosiły "Nowości"

Lista postulatów: chodnik, ławki, źródła cienia, zejście od ul. Warszawskiej, scena

Problem kolejny to brak zejścia na Bulwar od strony ul. Warszawskiej i mostu kolejowego. Przed remontem takie zejście było, teraz go nie ma. Wielu ludziom to przeszkadza - zanim wejdzie się na Bulwar trzeba pokonać właśnie dłuższy odcinek chodnikiem wspólnym dla spacerowiczów i rowerów.

Ławki - to sprawa kolejna. Po pierwsze, brakuje takich z oparciami i to bardzo - wskazuje na to wiele osób. Po drugie, brakuje ławek ustawionych w cieniu drzew. Takie rozwiązanie jest możliwe choćby w części Bulwaru bliskiej mostowi kolejowymi. Tam stare drzewa rosną na skarpie i rzucają dużo cienia. Jeśli chodzi o siedzenie i relaks nad Wisłą, to do gustu bardzo przypadły torunianom leżaki, ale jest ich za mało. "Więcej leżaków!" - brzmi prosty postulat.