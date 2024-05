Nieoczekiwana zmiana miejsc, czyli prezydenckie gabinety w Urzędzie Miasta już przydzielone

Firma Balzola, budująca trasę staromostową, na miesiąc wstrzymała prace i przerzuciła swoje siły na inną inwestycję - rondo u zbiegu ulic Grudziądzkiej i Strobanda. Wszystko po to, by przeanalizować…

Gabinet prezydenta

Formalnie prezydent Zaleski sprawował urząd prezydenta do 7 maja. Gdy minął ten termin, poprosił swojego następcę o czas na opuszczenie gabinetu na pierwszym piętrze głównego budynku Urzędu Miasta Torunia przy Wałach gen. Sikorskiego 8. Argumentował, że przez tyle lat urzędowania zgromadził wiele rzeczy, a do tego część z nich wymagała zarchiwizowania. Prezydent Gulewski wykazał zrozumienie i dał zgodę. Sam zajął miejsce w gabinecie po byłym pierwszym zastępcy prezydenta Zaleskiego, Zbigniewie Fiderewiczu. Także znajduje się on na pierwszym piętrze wspomnianego budynku. Wydawało się, że będzie to rozwiązanie tymczasowe.

Michał Zaleski pod koniec ubiegłego tygodnia ostatecznie opuścił gabinet, który przez wiele lat zajmował. I tu... nastąpiła niespodzianka. Prszydent Gulewski nie zamierza się bowiem do niego przenosić. Dobrze mu tam, gdzie siedzi od chwili objęcia urzędu.