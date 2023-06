Rekordowa cena monety z PRL! 33 tysiące na aukcji - mógł mieć ją każdy! Zajrzyj do swojego klasera

Banknoty, monety i sprzęt z PRL-u! To one są cenne!

Wiele portali rozpisuje się o popularności, a jednocześnie rzadkości monety 10-groszowej z 1973 roku. To poniekąd wspomogło podbijanie jej wartości, choć nie bez znaczenia jest też to, że w tym roku obchodzi ona swoje 50-lecie. A dlaczego w ogóle ludzie kupują takie monety? Numizmatycy pragną uzupełnić kolekcje o najrzadsze nominały. Jednocześnie ludzie, którzy wychowali się w PRL-u, pragną kolekcjonować pieniądze ze swojego dzieciństwa. Nie mają problemu z monetami pospolitymi, stosunkowo tanimi. Problem pojawia się wtedy, gdy chcą uzupełnić kolekcję o monety rzadkie i poszukiwane. Wtedy też wiele takich osób włącza się do aukcji, co ostatecznie zaowocowało rekordową kwotą 33 tysięcy złotych za 10-groszówkę z PRL.