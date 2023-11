Remonty ulic w Toruniu. Z Plazy będzie łatwiej wyjechać po przedświątecznych zakupach

Zakaz wjazdu w dochodzący od Motoareny do Szosy Okrężnej fragment ulicy Łukasiewicza przestanie obowiązywać od piątku 24 listopada

W kilku punktach Torunia trwają przebudowy ulic. Wiążą się z utrudnieniami dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Te będące efektem przebudowy Szosy Okrężnej mają być nieco złagodzone.

Jedną z największych obecnie inwestycji drogowych w Toruniu jest przebudowa odcinka Szosy Okrężnej. Ulica będąca de facto zachodnią obwodnicą miasta zmieni się między ulicami Łukasiewicza a 4. Pułku Lotniczego, czyli między galerią Toruń Plaza a wjazdem na lotnisko Aeroklubu Pomorskiego. Szosa Okrężna będzie miała tu dwie jezdnie. Przebudowa rozpoczęła się na początku października. Aktualnie roboty trwają między ulicami Gagarina a Łukasiewicza. Ruch na tym fragmencie odbywa się tylko w kierunku południowym, czyli ulicy Łukasiewicza.

Korekta na Szosie Okrężnej: będzie łatwiej wyjechać z Plazy

Jednokierunkowy ruch na fragmencie Szosy Okrężnej oznacza utrudniony dojazd do galerii Toruń Plaza i wyjazd z niej. Sytuacja może się pogorszyć już wkrótce, gdy rozpocznie się szaleństwo przedświątecznych zakupów i znacznie więcej klientów ruszy do tego miejsca. Służby miejskie szukają sposobu, by problem w pobliżu Plazy nieco załagodzić.

- Od najbliższego piątku, 24 listopada zacznie obowiązywać korekta w tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym fragmencie Szosy Okrężnej. Polegać będzie na otwarciu wlotu dochodzącego do niego odcinka ulicy Łukasiewicza, tego od strony Motoareny - zapowiada Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

W praktyce będzie szansa, że nie wszyscy wyjeżdżający z Plazy będą musieli kierować się na plac Skalskiego, czyli skrzyżowanie Szosy Okrężnej, Szosy Bydgoskiej i ulicy Broniewskiego. To miejsce, w którym często dochodzi do kolizji w wypadków, w okresie przedświątecznym zrobi się tu jeszcze bardziej niebezpiecznie. Dzięki korekcie część klientów Plazy będzie mogła ominąć skrzyżowanie poprzez ulicę Łukasiewicza.

Wracając do przebudowy Szosy Okrężnej - wykonawca tej inwestycji, czyli firma ONDE, prowadzi tu obecnie roboty związane z budową kanalizacji deszczowej i montażem oświetlenia ulicznego.

- W najbliższych dniach rozpocznie się budowa bajpasu, który posłuży jako objazd na czas zamknięcia skrzyżowania Szosy Okrężnej z ulicą Gagarina. Wykonawca planuje zamknąć to skrzyżowanie na początku grudnia - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko.

Przypomnijmy, że przebudowa Szosy Okrężnej potrwa do 4 sierpnia 2025 roku. Kosztuje blisko 18,5 miliona złotych. W części zostanie pokryta dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Lewoskręt na Poznańskiej: budowa potrwa dłużej

Inną inwestycją powodującą duże utrudnienia w ruchu jest budowa lewoskrętu z ulicy Poznańskiej w ulicę Prüfferów. Także tę inwestycję realizuje firma ONDE. Na czas budowy lewoskrętu zamknięto dla ruchu fragment Poznańskiej, jednej z głównych dróg lewobrzeżnego Torunia - między jej skrzyżowaniem z ulicą Hallera a klasztorem franciszkanów. Na Podgórzu wprowadzono objazd, który miał obowiązywać do końca listopada, czyli zakończenia robót na Poznańskiej. Prace na tej ulicy - o czym już informowaliśmy w "Nowościach" - potrwają jednak dłużej. Powodem jest niezinwentaryzowana sieć telekomunikacyjną, na którą pod skrzyżowaniem ulic Poznańskiej i Prüfferów trafił wykonawca inwestycji.

- Trwają rozmowy wykonawcy z gestorami sieci. Nowy termin zakończenia budowy lewoskrętu nie został jeszcze ustalony. Chcemy, by był on gotowy do końca roku - mówi Agnieszka-Kobus-Pęńsko.

Przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego: koniec na wiosnę?

Firma ONDE jest również wykonawcą przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego. Dla ruchu samochodowego jest zamknięty od października ubiegłego roku. Został skierowany na inne ulice w otoczeniu starówki, przede wszystkim na Wały gen. Sikorskiego. Inwestycję nad Wisłą prowadzi Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia.

Prace na Bulwarze Filadelfijskim wydłużają się z powodu odkryć archeologicznych. Według ostatnich zapowiedzi, mają potrwać do 29 kwietnia przyszłego roku. Korekta w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Szosy Okrężnej z ulicą Łukasiewicza ma ułatwić wyjazd z galerii handlowej Toruń Plaza w okresie przedświątecnzym Piotr Lampkowski

Na Mokrem, Jakubskim, Rudaku, Stawkach i Jarze: trwa budowa ulic

Trwają też prace na innych ulicach Torunia. To osiedlowe drogi i poważniejszych utrudnień te roboty nie powodują. Kończy się przebudowa ulicy Łokietka na Mokrem, między Młynem Wiedzy a Zaułkiem Dworcowym. Gruntowa droga zamieniła się tu w jezdnię z dwoma pasami ruchu i chodnikiem. Inwestycja kosztuje prawie 1,5 mln zł.

Do października 2024 roku firma Bruksystem zbudować ma 500-metrowy odcinek ulicy Pająkowskiego oraz 110-metrowy odcinek Drogi Trzeposkiej na Jakubskim Przedmieściu. Ten pierwszy połączy ulicę Targową z Szosą Lubicką, a drugi - ulice Żółkiewskiego i Pająkowskiego. Na obu odcinkach ułożono dolną warstwę podbudowy i ustawiono krawężniki. Inwestycja na Jakubskim Przedmieściu kosztować będą 7,6 mln zł.

Także do października 2024 roku firma Transbruk Barczyńscy powinna zakończyć budowę odcinków ulic Platanowej i Hebanowej we wschodnim Toruniu. Obecnie układana tu jest sieć kanalizacyjna. Do listopada przyszłego roku potrwa budowa odcinka ulicy Olęderskiej na Rudaku od ulicy Otłoczyńskiej do ulicy Glinieckiej, a o miesiąc dłużej - budowa ulicy Łącznej na Stawkach na odcinku od ulicy Stawki Południowe do ulicy Kniaziewicza. Pierwszą z tych inwestycji wykonuje firma Bud-West, drugą za około 16,4 mln zł - Transbruk Barczyńscy.

W sierpniu 2025 roku zakończyć się mają budowy odcinków ulic Strobanda, Watzenrodego i Heweliusza na Jarze. Zajmuje się tym firma Balzola. Łączny koszt budowy tych fragmentów to około 15,5 mln zł. Prace na ulicach Łokietka, Pająkowskiego, Drodze Trzeposkiej, Platanowej, Hebanowej, Olęderskiej, Łącznej, Strobanda, Heweliusza i Watzenrodego realizowane przy wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.