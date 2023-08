Robbie Williams, Sting, Rod Stewart... W Toruniu grały muzyczne sławy

Fani muzyki, zwłaszcza rockowej, nieraz mogli oglądać w Toruniu naprawdę znanych wykonawców. Wiele koncertów na zawsze zapadło w pamięci fanów.

Obejrzyj także: Takiej wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu jeszcze nie było!

W czasach PRL o występach prawdziwych gwiazd najczęściej mogliśmy pomarzyć i mowa tu nie tylko o Toruniu. Jeśli już do naszego kraju przyjeżdżał wykonawca ze światowej czołówki, wówczas jego show z miejsca stawał się wielkim wydarzeniem - wystarczy przypomnieć sobie, jaką legendą do dziś owiany jest występ The Rolling Stones w Sali Kongresowej. Bywały jednak zespoły, które akurat w Polsce cieszyły się bardzo dużą popularnością i odbywały u nas całe trasy. W 1978 roku do Torunia przyjechała Omega, mająca już od kilku lat w repertuarze słynną "Dziewczynę o perłowych włosach". Węgrzy wystąpili na scenie kina "Osa". Cztery lata później na Tor-Tor zawitało Budgie. Walijska grupa była w Polsce prawdziwym fenomenem - o ile w skali europejskiej wielkiej kariery nigdy nie zrobiła, o tyle w Polsce była traktowana praktycznie na równi z Deep Purple czy Led Zeppelin. Hard rockowy zespół cieszył się bardzo dużą popularnością, promowany m.in. przez Piotra Kaczkowskiego w radiowej "Trójce". Do Polski Budgie przyjechało w trakcie stanu wojennego, lądując na warszawskim Okęciu i w pierwszej kolejności kierując się do Torunia. Inauguracyjny koncert trasy odbył się właśnie u nas i, tak jak wszystkie późniejsze, zgromadził tłumy. Nieżyjący już dziś Burke Shelley, wokalista zespołu, także po latach wspominał, że właśnie trasę po Polsce (do której zresztą w kolejnych latach wracał jeszcze nieraz) wspomina szczególnie ciepło, bo nigdzie indziej nie był witany aż tak entuzjastycznie.

Z Wysp Brytyjskich do Torunia przyjeżdżali nie tylko specjaliści od hard rocka, ale i punkowcy. W 1983 roku wydarzeniem na krajowej scenie była wspólna trasa UK Subs i naszej Republiki, która objęła trzynaście koncertów. Jedni z pionierów muzyki punkowej, podobnie jak Budgie, odwiedzali Polskę jeszcze nieraz i przyjeżdżali również do Torunia, w tym m.in. w 2000 roku. Także punkową scenę reprezentowali Niemcy z Die Toten Hosen, którzy również zawitali do nas jeszcze w latach 80.

Po zmianach ustrojowych nie tylko nasze miasto musiało poczekać na kolejne znane nazwiska - u progu lat 90., przed uregulowaniem tematu praw autorskich w Polsce, szalejące piractwo nie zachęcało zagranicznych wykonawców do odwiedzania naszego kraju. Stopniowo ten stan rzeczy zaczął się jednak zmieniać i dotyczyło to także do Torunia. O ile wcześniej grali u nas głównie znani rockmani, o tyle w 1999 roku w dyskotece Central Park zagrał Scooter. Zespół wykonujący ostrą muzykę dyskotekową był w swoim gatunku gwiazdą, więc jego przyjazd do Torunia spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów tanecznego grania.

Stadionowe i halowe koncerty gwiazd w Toruniu

Powstanie Motoareny miało sprawić, że koncerty gwiazd staną się u nas niemal regułą. Zaczęło się od koncertu Jose Carrerasa, skończyło rok później recitalem Roda Stewarta. Brytyjczyk wykonał dwadzieścia jeden utworów, bisując piosenką "Sailing". Rok później na Motoarenie miał zagrać Bryan Adams, ale ostatecznie koncert nie doszedł do skutku. Kanadyjczyk przyjechał za to w nieco innej roli - w Centrum Sztuki Współczesnej otworzył w 2015 roku wystawę swoich zdjęć. W tym samym roku nasze miasto odwiedziła ze swoim koncertem Lisa Stansfield.

Otwarcie Areny Toruń oraz CKK Jordanki pozwoliło na organizację koncertów weteranów - na Festiwal Wspomnień przyjechali do Torunia Shakin' Steven, The Animals (po raz pierwszy grupa Erica Burdona wystąpiła u nas już w latach 90. we wspomnianym Central Parku), czy Wishbone Ash. Ci ostatni grali zresztą w Toruniu dwukrotnie - podobnie jak hardrockowy Nazareth odwiedzili Lizard King na Starym Mieście.

O ile wiele sław przyjechało do Torunia już naprawdę wiele lat po okresie największej popularności, o tyle tego samego nie można powiedzieć o Katie Melua. Brytyjka zagrała swoje przeboje w CKK Jordanki w 2016. Na tej samej scenie dwa lata później zaprezentował się Sting. Legendarny wokalista The Police zagrał w Toruniu specjalny telewizyjny koncert świąteczny, ale w repertuarze dominowały dawne hity, w tym "Fragile" i "Every Breath You Take" zaśpiewane w duecie z Anną Marią Jopek.