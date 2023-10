Ruch na drogach po rozpoczęciu remontu Szosy Okrężnej. Jest pierwsza poprawka!

Roboty zostały podzielone na pięć etapów. Pierwszy z nich rozpoczął się w miniony poniedziałek. Obejmie on budowę nowej jezdni (zachodniej) oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania Szosy Okrężnej z ul. Łukasiewicza do skrzyżowania Szosy z ulicą Gagarina. W tym etapie wybudowana zostanie także część ronda turbinowego, które powstanie na skrzyżowaniu Szosy Okrężnej z ulicą Gagarina.

W związku z tym ruch na Szosie Okrężnej na odcinku od Łukasiewicza do Szosy Okrężnej odbywa się tylko w jednym kierunku, w stronę Bydgoszczy.

Rozwiązanie tymczasowe

- Proszę jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie tymczasowe - zaznaczał jeszcze przed rozpoczęciem remontu dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Ireneusz Makowski. - Zawsze może być zmienione. Będziemy monitorować ruch, w razie potrzeby wprowadzimy korekty.

Co można powiedzieć po kilku dniach od rozpoczęcia remontu? Jedna z naszych Czytelniczek już na starcie poskarżyła się na korki.

- O 18.30 korek na ulicy Broniewskiego do skrętu w ulicę Reja ciągnął się do Plazy - napisała do nas pani Anna. - Z kolei na drugi dzień wjazd od Szosy Bydgoskiej był zakorkowany aż od wysokości Portu Drzewnego.