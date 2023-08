Silno. Symbol niezwykłej historii naszego regionu legnie w gruzach? Nie można na to pozwolić!

Owszem. To znaczy w rejestrze zabytków nie figurował dawny pawilon harcerski, chociaż dla wielu druhen i druhów miał on wielkie znaczenie. Budynek ten spłonął dwa lata temu. W rejestrze zabytków natomiast był i nadal jest budynek dawnej pruskiej komory celnej na Wiśle, który spłonął w roku 2016 i od tego czasu jest pozbawioną dachu ruiną. To było siedem lat temu, pożar wybuchł w nocy z 26 na 27 maja, więc miło by było uznać, że te siedem chudych lat niedawno dobiegło końca. Sytuacja jednego z najbardziej niezwykłych zabytków w regionie zmieniła się jednak tylko o tyle, że zmienił on właściciela. Miał on komorę wyremontować, ale jak dotąd tego nie zrobił. Co na to służby konserwatorskie?