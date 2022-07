Skarbówka na twoim koncie od 1 lipca? Nowe przepisy zwiększają uprawnienia urzędników! Będzie więcej kontroli obywateli?

Tajemnica bankowa - dlaczego jest tak istotna?

Jedną z podstaw zachowania bezpieczeństwa obywateli w kwestii finansowej jest tajemnica bankowa. Zakłada ona, że zarówno bank, jak i osoby w nim zatrudnione oraz osoby pośredniczące z bankiem dochowują poufności wszelkich informacji związanych z tym, czego się dowiedzą w czasie negocjacji z klientem. Dotyczy to zarówno zawierania, jak i realizacji umów. Podstawą jest wykonywanie przez bank konkretnych czynności. Jednak przepisy zakładają, że w niektórych przypadkach bank jest zobowiązany do przekazania konkretnych informacji np. organom ścigania, a także urządowi skarbowemu. Jednak to było obowiązane określonymi restrykcjami. Nowe przepisy mają jednak ułatwić pozyskiwanie informacji przez skarbówkę.