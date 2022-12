Skarby z toruńskiego poligonu trafiły na wystawę w CSAiU. To bardzo ciekawe kawałki historii

Z Torunia do piekła i co dalej? Co się stało z Nikodemem Pieszczochem?

- Są one odsłaniane przez wiatr, deszcz, przejeżdżający ciężki sprzęt. Potrzeba tylko kogoś, kto jest w stanie poznać, że to co się wyłania, nie jest zwykłym zardzewiałym kawałkiem metalu, ale fragmentem historii - mówi Roman Grabowski z Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego.

Co znajdują żołnierze na toruńskim poligonie?

Stowarzyszenie, wspólnie z Towarzystwem Strzeleckim Olender Schooting Center zorganizowało wystawę takich poligonowych pamiątek w toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Na razie składa się ona z dwóch gablot, jedna jest poświęcona czasom pruskim, druga II RP. Przy obu bywa tłoczno, bo każdy żołnierz na poligonie bywał i różne rzeczy widział, a tu znajduje odpowiedzi na pytania, jakie przy okazji szkoleń się pojawiały. Ktoś trafił na miejsce, w którym było wiele dziwnych mosiężnych rurek, inny trafiał na łuski z dziwnymi znakami. Do głowy mu nie przyszło, że mosiężne rurki to zapalniki z połowy XIX wieku, zaś dziwne znaki na łuskach to oznaczenia perskiej firmy produkującej amunicję do tureckich mauserów, testowanych na toruńskim poligonie w czasach II Rzeczypospolitej.