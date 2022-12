Wielka afera w toruńskim garnizonie, czyli co łączy pierniki i kalesony?

Jeden z Czytelników stwierdził niedawno, że publikowane na stronie Retro opowieści czyta z przyjemnością, jednak ostatnio przekopujemy się głównie przez gazety sprzed 120 lat, zaś jego najbardziej interesuje międzywojnie. Martwi się zatem, że na to aż dotrzemy do jego ulubionej epoki, będzie musiał czekać do 2040 roku. Trudno dziś robić plany sięgające aż tak daleko w przyszłość, zatem pana Tomasza i innych sympatyków stolicy polskiego Pomorza zabieramy dziś w lata 20. Wrócą one jednak nie z sukni szelestem, ale kalesonów – o ile oczywiście kalesony mogą szeleścić.

Kto mógł się zgłosić do pracy w Heurece?

„Szwaczki wykwalifikowane do bielizny oraz robót rymarskich potrzebne od zaraz. Roboty rymarskie wydaje się do domów. Zgłaszać się do fabryki Heureka” – czytamy w kolejnym ogłoszeniu z 1924 roku.

Co łączy kalesony z piernikami?

Szczególnie poszukiwane były panie z doświadczeniem, które podczas wojny szyły plecaki i chlebaki dla wojska. Jak już wspomnieliśmy, w roku 1924 miały się one zgłaszać na Małe Garbary, wcześniej zaś firma działała przy ul. Łaziennej. Dawna fabryka pierników była jej trzecią siedzibą i to właśnie do bramy przy Strumykowej 4 zapukały do niej kłopoty. Miały one policyjne mundury, bądź uniformy żandarmerii wojskowej. Nie wiemy, gdzie one zostały uszyte, ale to nie jest istotne. Problemy Heureki rozpoczęły się jesienią 1924 roku, sąd zajął się aferą kalesonową we wrześniu A. D. 1925.