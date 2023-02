Skończy się trzymanie "na czas" w szpitalach? Zmiana w stawkach za pacjenta już od lutego!

Dotychczasowa płatność za hospitalizację

Dotąd obowiązujące przepisy jasno wskazywały, że do trzeciego dnia hospitalizacji szpital otrzymywał wyłącznie połowę stawki za hospitalizację. Z kolei pełna stawka była przyznawana dopiero od trzeciego dnia pobytu w szpitalu. Sprawiało to, że korzystne dla szpitali, aby pacjent przebywał w placówce dłużej niż wspomniane trzy dni. To jednak się zmienia!