Śląski warszawiak z Wąbrzeźna jedynką z Torunia. Konfederacja odkrywa listy wyborcze

Wraca do matki, której jest ojcem

Mentzen skorzystał jednak z okazji, aby podkreślić, że to nie sprawa karna (bez epilogu w postaci oskarżenia) była powodem rezygnacji z kandydowania jego brata Tomasza:

- Parę miesięcy temu organizowaliśmy w Toruniu prawybory, które wygrał mój brat Tomasz Mentzen. Niestety, jakiś czas temu musiał podjąć decyzję o rezygnacji ze startu. Rezygnacja ta jest podyktowana przyczynami osobistymi, zupełnie niezwiązanymi ze sprawami medialnymi które się wokół niego ciągną [...]. Dziesięć lat temu prokuratura postawiła mu zarzuty, do tej pory nie była jednak w stanie skierować do sądu aktu oskarżenia, co pokazuje, w jak fatalnej kondycji jest polska prokuratura i polski wymiar sprawiedliwości. [….] W żaden sposób się tego nie boimy. Natomiast przyczyny osobiste - co do których brat prosił, abym ich nie ujawniał - zmusiły go do tego, żeby się z kandydowania wycofać. [...] Osobą, która go zastąpi będzie Przemysław Wipler, prawnik, przedsiębiorca, prezes KoLibra, prezes Fundacji Republikańskiej, Stowarzyszenia Republikańskiego, założyciel partii Korwin, (obecnie Nowa Nadzieja), co oznacza - jak dziwnie by to nie brzmiało - że Przemysław Wipler wraca do partii matki, której też jest ojcem.