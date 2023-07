Śmierć w pracy pod Toruniem! Pracownik runął z rusztowaniem na beton. Podobnych upadków w regonie było więcej...

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop? 45051

Wypadki w pracy

Mała miejscowość, nieduży dom i remont, nieduże również rusztowanie, a dramat - olbrzymi. -Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że to nieduże w sumie, warszawskie rusztowanie ("na trzy ramki"). Nie było prawidłowo złożone. I chociaż stało na płaskim, betonowym podłożu, a więc stabilnym, przewróciło się - mówi inspektor Waldemar Adametz z Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Pan Stefan pracował tutaj na rusztowaniu przy remoncie niedużego domu. Był jedynym pracownikiem pewnej włocławskiej firmy zajmującej się instalacjami elektrycznymi. Z drugiej strony budynku innego rodzaju prace wykonywał jego znajomy. Nagle rusztowanie przewróciło się i mężczyzna spadł na betonowe podłoże. To był upadek z wysokości około 3 metrów, ale tragiczny - pracownik uderzył głową o betonowe podłoże.

Stajenczynki to niewielka, ale ładnie położona miejscowość w podtoruńskiej gminie Obrowo. Przybyło tutaj domów, bo w tej gminie bardzo chętnie w ostatnich czasach budują się torunianie. Do tragedii doszło tutaj 26 czerwca, w poniedziałek, około godziny 10.40.

-Bezpośrednich świadków tego wypadku nie było. Hałas usłyszał mężczyzna pracujący z drugiej strony domu. Przybiegł natychmiast i wezwał pogotowie. Nieprzytomnego pracownika zabrano do szpitala w Toruniu - relacjonuje inspektor Waldemar Adametz.

Po wypadku do Stajenczynek pojechał inspektor pracy. Oczywiście, na miejsce przybyła też policja. To zresztą ona zgłosiła wypadek PIP. Jak wspominamy na wstępie, ze wstępnych ustaleń inspekcji pracy wynika, że rusztowanie było nieprawidłowo złożono. Czyja to wina? Czy odpowiedzialność za dramat ponosi także pracodawca pana Stefana? Okoliczności i przyczyny tego śmiertelnego wypadku równolegle badają teraz PIP i policjanci pod nadzorem toruńskiej prokuratury.

Lekarze przez ponad tydzień walczyli o życie pana Stefana. Przez cały czas utrzymywany był w stanie śpiączki. Niestety, we wtorek, 4 lipca, zmarł.

Upadek z wysokości stał się powodem zgonu jeszcze innego pracownika w naszym regionie. Do tragedii doszło 5 czerwca we wsi Kłótno w gminie Baruchowo (pow. włocławski). Remont stodoły wykonywał tutaj między innymi pracownik firmy budowlanej z Lubrańca.

Mężczyzna stał na kombajnie zbożowym i podawał łatę na dach remontowanej stodoły. Nagle stracił równowagę i spadł z wysokości około 3 metrów. Znów mamy tu do czynienia z upadkiem z niespecjalnie wielkiej wysokości. I ten pracownik jednak uderzył głową o beton. -Poszkodowany mężczyzna przewieziony został do szpitala, ale zmarł tutaj w wyniku doznanych urazów - przekazuje PIP.

Upadek z rusztowania w gminie Obrowo i wypadek w gminie Baruchowie były najtragiczniejszymi w skutkach tego typu w czerwcu w minionym miesiącu - podaje PIP w swoim raporcie wypadkowym. Doszło jednak w regionie do kilku innych upadków, których konsekwencje też są bardzo poważne. Pracownicy przeżyli, ale niektórzy nigdy mogą już nie wrócić do zdrowia.

Ciężkich, wieloodłamowych złamań obu nóg doznał pracownik, który spadł z przyczepy dużego samochodu ciężarowego. Do tego dramatu doszło 13 czerwca w miejscowości Mielno w powiecie mogileńskim, na terenie przedsiębiorstwa zajmującego się selektywną zbiórka odpadów. Pracownik zajmował się rozładunkiem przywiezionych tutaj rzeczy, wszedł na przyczepę i spadł z wysokości około 4 metrów.

Tragedia na budowie wydarzyła się natomiast 10 czerwca w Wierzchucinie Królewskim, w gminie Koronowo. Tutaj z rusztowania spadł pracownik zakładu ogólnobudowlanego z siedzibą w Gościeradzu. A w zasadzie - mężczyzna zatrudniona na umowę zlecenie. Upadł tak nieszczęśliwie, że uderzył głową o beton. Nieprzytomnego odwieziono go do szpitala. Nie wiadomo, czy wróci do zdrowia.

Dramat wydarzył się też w czerwcu na budowie w Bydgoszczy. To był piątek, 2 czerwca, kwadrans po godzinie 11.00. Poszkodowany pracownik pracował dla znanego konsorcjum z siedzibą w Belgii. Podczas oględzin instalacji pod ciśnieniem otrzymał polecenie dokręcenia mocowań tzw. obejmy. Gdy to czynił, doszło do uszkodzenia śruby mocującej i wyrzutu obejmy.